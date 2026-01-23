Leonardo Bonucci ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza alla Juventus, ringraziando la società per avergli dato l’opportunità di vestire nuovamente il bianconero. Durante un’intervista a Dazn, il giocatore ha anche parlato del suo rapporto con Allegri e del suo possibile ritorno in maglia Juventus, sottolineando il senso di appartenenza e i ricordi legati alla squadra.

Bonucci ai microfoni di Dazn ha ripercorso la sua avventura in bianconero e non sono mancate delle parole dolci nei confronti della Juve. Torino non è solo una città, è il luogo dove batte il cuore della famiglia Bonucci. Dal 2010, l’ombra della Mole è diventata il palcoscenico di una vita intera, professionale e privata. L’ex difensore bianconero ha aperto il libro dei ricordi, partendo proprio dalle mura domestiche parlando ai microfoni di Dazn: « Torino è diventata casa, già nel 2012 avevamo deciso di restare. Ringrazio la Juve per avermi portato qu i». Anche il tifo in casa è ormai unificato: « Mio figlio non è più del Toro, ora sono tutti e tre juventini ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonucci sulla Juve: «La ringrazio per avermi portato in bianconero. Ho fatto pace con Allegri. Sul mio ritorno…»

