Europa-League Bologna-Celtic 2-2 | Dallinga e Rowe riprendono gli scozzesi

Nel match della settima giornata di Europa League, Bologna e Celtic Glasgow si sono affrontate allo stadio Dall'Ara, terminando con un pareggio 2-2. Dallinga e Rowe hanno segnato per le rispettive squadre, mantenendo vivo l’equilibrio nel gruppo. La partita ha offerto un confronto equilibrato tra le due formazioni, con punti importanti in palio per la qualificazione.

(Adnkronos) – Bologna e Celtic Glasgow pareggiano 2-2 al Dall'Ara, nella settima giornata della fase campionato di Europa League, oggi giovedì 22 gennaio. Al doppio vantaggio degli ospiti con Hatate al 5' e Trusty al 40', rispondono Dallinga al 58' e Rowe al 72'. Dal 34' scozzesi in dieci uomini per l'espulsione di Hatate per doppia ammonizione. In classifica i rossoblù salgono a quota 12 e con una vittoria nell'ultima giornata (contro il Maccabi Tel Aviv) potrebbero chiudere nelle prime otto, guadagnando la qualificazione diretta agli ottavi. Il Celtic resta a 8 punti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

