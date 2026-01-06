Mercato Napoli Conte sale in cattedra | ha chiamato l’obiettivo azzurro
Il calciomercato del Napoli si avvicina a una fase decisiva, con il tecnico Conte chiamato a plasmare la rosa in vista della stagione. Nonostante le limitate operazioni di mercato, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per rinforzare la squadra, considerando le assenze e le necessità del team. La strategia del club punta a ottimizzare le risorse disponibili, con l’obiettivo di mantenere un livello competitivo in campionato e nelle competizioni europee.
Entra sempre più nel vivo il calciomercato azzurro. Tante assenze per il Napoli di Conte, e nonostante il mercato a saldo zero, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico salentino. Lo stesso Antonio Conte avrebbe avuto un contatto diretto con Giacomo Raspadori per un possibile ritorno in azzurro dell’attaccante. Napoli, Conte chiama Raspadori: la situazione. Dopo aver vinto due Scudetti da protagonista in azzurro, Giacomo Raspadori in estate è volato alla volta di Madrid, sponda Atletico. Fin qui la sua nuova avventura in Spagna non è sbocciata del tutto, e tanti club italiani sono sulle tracce dell’ex Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Lazio-Napoli 0-2, Conte nel post partita: «Manca cinismo. Mercato? Non ne parlo»; Conte: Spero che per Neres non sia nulla di grave. Mercato? L'anno scorso andò via Kvara...; Lazio-Napoli LIVE; Zampata Napoli.
Conte si rifiuta di parlare del mercato di gennaio del Napoli: “L’anno scorso ha portato sfiga” - Conte non vuole esporsi sul mercato di gennaio del Napoli e sui rinforzi che potrebbero arrivare: ricorda cosa è successo un anno fa con Kvaratskhelia ... fanpage.it
Lazio-Napoli 0-2, Conte: "Stiamo facendo cose importanti ma ci manca cinismo. Mercato? Io devo fare l'allenatore e ottimizzare le risorse" - 2, Conte: "Stiamo facendo cose importanti ma ci manca cinismo. eurosport.it
Conte, tecnico del Napoli, ha scherzato sull’argomento mercato dopo la vittoria odierna contro la Lazio: le dichiarazioni - Conte, tecnico del Napoli, ha scherzato sull’argomento mercato dopo la vittoria odierna contro la Lazio: le dichiarazioni Il Napoli di Antonio Conte apre il 2026 con un’autoritaria vittoria per 0- milannews24.com
#Napoli nettamente superiore. Ma #Lazio con molti, troppi limiti. E troppo nervosa. Partita da archiviare in fretta. E il mercato di #Lotito e #Fabiani, o il non mercato, non aiuta. Anzi, rischia di demoralizzare la squadra oltre che i tifosi. #LazioNapoli x.com
