Mercato Napoli Conte sale in cattedra | ha chiamato l’obiettivo azzurro

Il calciomercato del Napoli si avvicina a una fase decisiva, con il tecnico Conte chiamato a plasmare la rosa in vista della stagione. Nonostante le limitate operazioni di mercato, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora per rinforzare la squadra, considerando le assenze e le necessità del team. La strategia del club punta a ottimizzare le risorse disponibili, con l’obiettivo di mantenere un livello competitivo in campionato e nelle competizioni europee.

Entra sempre più nel vivo il calciomercato azzurro. Tante assenze per il Napoli di Conte, e nonostante il mercato a saldo zero, il direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico salentino. Lo stesso Antonio Conte avrebbe avuto un contatto diretto con Giacomo Raspadori per un possibile ritorno in azzurro dell’attaccante. Napoli, Conte chiama Raspadori: la situazione. Dopo aver vinto due Scudetti da protagonista in azzurro, Giacomo Raspadori in estate è volato alla volta di Madrid, sponda Atletico. Fin qui la sua nuova avventura in Spagna non è sbocciata del tutto, e tanti club italiani sono sulle tracce dell’ex Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

