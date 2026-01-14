Il nuovo servizio di prestito libri H24 E un prezioso volume del 1600 in biblioteca

La biblioteca comunale Antonio Balbiani di Bellano amplia i servizi offerti con l’introduzione del prestito libri H24, garantendo maggiore flessibilità agli utenti. Inoltre, è ora disponibile un prezioso volume del 1600, arricchendo ulteriormente la collezione, che conta oltre 18.000 titoli. Queste novità rafforzano il ruolo della biblioteca come punto di riferimento culturale e di accesso libero alla conoscenza per la comunità.

Importanti novità per la biblioteca comunale Antonio Balbiani di Bellano, sempre più rifornita di titoli - oggi conta oltre 18mila volumi - e sempre più al servizio degli utenti."Grazie al nuovo appalto è stato possibile ampliare l'orario di apertura della biblioteca - spiega il sindaco Antonio. Il nuovo servizio di prestito libri H24. E un prezioso volume del 1600 in biblioteca - La seconda novità, invece, riguarda un interessante supporto al servizio di prestito: all'esterno della biblioteca, sono stati installati dei nuovi "locker" (armadietti con combinazione) che ...

