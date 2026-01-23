Biasin sottolinea l’importanza di Luis Henrique per l’Inter, evidenziando che in sua assenza la squadra potrebbe incontrare difficoltà. Il giornalista inoltre invita Darmian e Dumfries a ritrovare la forma migliore, sottolineando la necessità di rafforzare il reparto in vista delle prossime sfide. Le sue parole riflettono le priorità della società in questa fase della stagione.

Il mercato dell' Inter entra nella sua fase caldissima e Fabrizio Biasin, durante il podcast L'ascia raddoppia di Cronache di Spogliatoio, ha analizzato le strategie nerazzurre per la corsia di destra. Con l'infortunio di Denzel Dumfries, operato alla caviglia e fuori almeno fino a marzo, la squadra di Cristian Chivu si trova in una situazione di emergenza numerica. Nonostante la comunicazione ufficiale cerchi di smorzare i toni, la necessità di un nuovo innesto appare evidente: « L'Inter ha certamente bisogno di una pedina.

Biasin avverte l'Inter: «Se si fa male Luis Henrique non c'è nessuno. Darmian e Dumfries? Devono tornare in forma…»

