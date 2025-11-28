Con l'olandese infortunato, due partite e due sconfitte pesanti tra derby e Atletico Madrid: le alternative non rendono come dovrebbero, così Chivu si ritrova con un grande problema sulla corsia destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carlos a destra è un flop, Luis Henrique un mistero e Darmian ko: Inter, senza Dumfries sono dolori