Carlos a destra è un flop Luis Henrique un mistero e Darmian ko | Inter senza Dumfries sono dolori
Con l'olandese infortunato, due partite e due sconfitte pesanti tra derby e Atletico Madrid: le alternative non rendono come dovrebbero, così Chivu si ritrova con un grande problema sulla corsia destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LAUTARO L'INCAZZATO E CHIVU IL TRANQUILLIZZATORECASO SMONTATO MA…. A PISA ANCORA CARLOS A DESTRA
Chivu: "Dumfries e Darmian? Per il Pisa? No, non credo. Andiamo avanti con quelli che abbiamo in questo momento. Carlos a destra? Non vogliamo mettere in difficoltà né il giocatore né la squadra, abbiamo qualche soluzione e vedremo quale sarà la scelta
Inter, sorpasso in fascia: flop Luis Henrique, ci pensa Carlos Augusto tuttofare - Sognava il sorpasso a destra, è stato superato da sinistra: Luis Henrique oggi non è più solo un mistero da 23 milioni, è anche e soprattutto il grande bocciato della fascia interista.