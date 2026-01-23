La Mens Sana Basket Serie B Interregionale si prepara alla pausa, dopo aver ottenuto risultati positivi in trasferta contro Costone e Spezia. Il team si concentra sull’importanza dell’unione di gruppo, considerata il suo principale punto di forza. Con la seconda giornata di ritorno di riposo, i giocatori approfittano di questo momento per ricaricare le energie in vista delle prossime sfide.

Dopo i successi esterni contro Costone e Spezia la Mens Sana si gode il fine settimana libero visto che la seconda giornata di ritorno coincide col turno di riposo per Pannini e compagni. Alla ripresa delle ostilità i biancoverdi se la vedranno in casa contro il College Basket Borgomanero che all’andata inflisse la prima sconfitta stagionale alla formazione di Vecchi. "Ora c’è questo turno di pausa – dice il lungo biancoverde Barou Yarbanga – e possiamo tirare un po’ il fiato dopo un periodo intenso. Nell’ultima partita l’approccio è stato, come ha detto il coach, quasi perfetto. Durante il match di La Spezia abbiamo avuto qualche momento di alti e bassi, ma la cosa più importante è che siamo rimasti uniti come squadra e questo ci ha permesso di portare a casa altri due punti in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Interregionale. Yarbanga: "Il nostro punto di forza? L’unione del gruppo»

Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. Prosek e Yarbanga hanno incontrato i piccoli cestisti al PalaGiannelli

Basket serie B Interregionale. Vismederi Costone, coach Belletti: "Il nostro successo? Per nulla scontato»La Vismederi Costone, guidata dal coach Belletti, affronta con determinazione il campionato di Basket Serie B Interregionale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Serie B Interregionale, Gulliver Derthona sconfitto in casa da Campus Varese nella prima di ritorno; Basket Serie B, la Redel batte e supera Brindisi, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati; Basket Serie B Interregionale: Per la prima del girone di ritorno la Vismederi ospita Borgomanero; Basket, B Interregionale: primi due punti del 2026 per Iseo.

Basket Serie B Interregionale. Yarbanga: Il nostro punto di forza? L’unione del gruppoDopo i successi esterni contro Costone e Spezia la Mens Sana si gode il fine settimana libero visto che la seconda giornata di ritorno coincide col turno di riposo per Pannini e compagni. Alla ripresa ... msn.com

Basket, B Interregionale: è tempo di derby tra Gardone e IseoSabato 24 alle 21 la sfida tra le due formazioni bresciane, entrambe a caccia di punti e di una prestazione che faccia bene al morale ... giornaledibrescia.it

Basket Serie C – New Basket Pisogne protagonista nella 18esima giornata: i lacustri espugnano Cernusco per 79-73. Fine settimana in chiaroscuro per le altre bresciane. - facebook.com facebook

Basket, Serie C Unica: Perugia e Terni unite per Gian Luca x.com