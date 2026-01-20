Basket serie B Interregionale Vismederi Costone coach Belletti | Il nostro successo? Per nulla scontato

La Vismederi Costone, guidata dal coach Belletti, affronta con determinazione il campionato di Basket Serie B Interregionale. Dopo una sconfitta, la squadra ha dimostrato attenzione e concentrazione, affrontando un avversario con uno stile di gioco atipico e ritmo elevato. Il successo ottenuto rappresenta il risultato di un impegno costante e di una buona preparazione, fondamentali per affrontare un torneo competitivo e difficile.

"Era importante ripartire subito bene dopo una sconfitta. Abbiamo affrontato una squadra che gioca in un modo atipico e con un ritmo altissimo. Era importante la fase difensiva e l’abbiamo fatta piuttosto bene". Questa l’analisi a caldo di Matteo Paoli dopo la vittoria del Vismederi Costone su Borgomanero: un convincente 89-78 che permette alla squadra di Michele Belletti (foto) di inaugurare il girone di ritorno nel migliore dei modi e di restare agganciata, a soli due punti di distanza, dalla capolista Mens Sana. È stata poi un’altra prestazione difensiva solida considerando che Borgomanero ha il miglior attacco del torneo con circa 90 punti di media a partita: il Costone lo ha tenuto sotto gli 80. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B Interregionale. Vismederi Costone, coach Belletti: "Il nostro successo? Per nulla scontato» Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. Vismederi Costone all’assalto di Empoli. Riccardini: "Gara difficile» Leggi anche: Basket Serie B Interregionale. La Stosa Virtus e il Costone riprendono gli allenamenti Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Serie B Interregionale, Gulliver Derthona sconfitto in casa da Campus Varese nella prima di ritorno; Basket Serie B, alla Viola il derby di Calabria, Ragusa resta in vetta. Classifica e risultati; Basket Serie B Interregionale: La Mens Sana in trasferta a La Spezia per la prima di ritorno; Pallacanestro Serie B Interregionale – Sconfitta a Gazzada per il Gulliver Tortona. Basket serie B Interregionale. La Mens Sana in Liguria vince e convince. Belli: "Abbiamo mostrato chi siamo» - La terza vittoria consecutiva della Mens Sana certifica il primato dei biancoverdi, usciti da La Spezia con altri due ... sport.quotidiano.net

Il13. . BASKET SERIE BN INTERREGIONALE. BRUTTO SCIVOLONE DELLA BCC PN MONSILE SISTEMA A TRIESTE CON LO JADRAN. - facebook.com facebook

Pronti per la 16ª giornata della Serie A Unipol 2025/26 Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.