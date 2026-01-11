Percorsi abilitanti 60 36 30 CFU | tante Università pubblicano già i BANDI 2025 26 Ecco le date di scadenza

Numerose università italiane hanno già pubblicato i bandi per i percorsi abilitanti 2025/26, con offerte di 60, 36 e 30 CFU. Di seguito, trovi le date di scadenza e le informazioni aggiornate sui bandi disponibili, utili per pianificare la tua candidatura e prepararti alle prossime procedure di abilitazione.

Percorsi abilitanti dell'anno accademico 202526: alcune Università hanno già predisposto le nuove pagine per i percorsi da 60.36 e 30 CFU. Altre lo faranno nel corso delle prossime settimane, verosimilmente dopo la conclusione degli esami finali del 202425 per i corsi ancora attivi e con la pubblicazione del decreto MUR con i nuovi corsi accreditati. Nelle nuove pagine saranno pubblicati i BANDI, con le date per la presentazione della domanda. L'articolo Percorsi abilitanti 60, 36, 30 CFU: tante Università pubblicano già i BANDI 202526. Ecco le date di scadenza . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

