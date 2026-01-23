Una bambina di 5 anni è deceduta a Crispiano, in provincia di Taranto, dopo alcuni giorni di mal di testa. Le cause del decesso sono ancora da accertare e potrebbero includere un’emorragia cerebrale, meningite o miocardite. La famiglia e le autorità stanno collaborando per chiarire le circostanze dell’evento.

Una bambina di 5 anni è morta oggi a Crispiano, in provincia di Taranto. Le cause del decesso sono ancora incerte, tra queste si ipotizzano emorragia cerebrale, meningite o miocardite. Sarà probabilmente l’autopsia a fare luce su quanto avvenuto. Il dramma Non si escludono patologie pregresse. La bambina, da quanto si apprende, lamentava da alcuni giorni cefalea e inappetenza. Quando la situazione si è aggravata, si trovava in strada con la madre. Un’ambulanza del 118 è arrivata sul posto con il relativo team, seguita poi dal direttore del 118 di Taranto, Mario Balzanelli, giunto con un’automedica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Bambina di 5 anni muore dopo giorni di mal di testa. Era in strada con la mamma

Bambina di 5 anni muore dopo giorni di mal di testa: ipotesi meningite. Era in strada con la mammaUna bambina di 5 anni è deceduta oggi a Crispiano, in provincia di Taranto.

Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma, da giorni aveva mal di testaA Taranto, una bambina di cinque anni è deceduta mentre passeggiava con la madre.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

A Burnt Out Doctor | DRAMA | Full Movie in English

Argomenti discussi: Cheap giochi 5 anni bambina Discount Tre giochi per bambina di 5 anni che stimolano la creativit Blog; Usa, nuove retate Ice in Minnesota: fermati anche bimbi 5 e 10 anni; In Minnesota l'Ice ha arrestato anche bimbi di 5 e 10 anni; Shock a Minneapolis, l'Ice arresta un bimbo di 5 anni.

Taranto, bimba di 5 anni muore in casa per arresto cardiaco: da giorni accusava forte mal di testa. I sintomi della meningite fulminanteTragedia nel tarantino. Una bambina di 5 anni è morta nella mattinata di oggi, 23 gennaio, a Crispiano, all'interno dell'abitazione in ... msn.com

Bimba di 5 anni muore in strada, aveva mal di testa da giorniUna bambina di 5 anni è morta in strada nella mattinata del 23 gennaio a Crispiano (Taranto). La piccola stava passeggiando con la madre quando si è accasciata. A quanto si apprende, la piccola da alc ... rainews.it

Da giorni aveva mal di testa, muore bambina di 5 anni a Crispiano nella sua abitazione x.com

«La mia bambina di 4 anni ha guardato questo film e ha notato anche lei qualcosa del tipo: 'come fa a non capire che sei tu sotto quella maschera '» ha raccontato Hilary Duff, ricordando una scena di A Cinderella Story durante una chiacchierata con Vanity F - facebook.com facebook