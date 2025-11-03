La Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in via dei Fori Imperiali a Roma, è parzialmente crollata oggi 3 novembre 2025. Un operaio è rimasto ferito nel crollo in largo Corrado Ricci: estratto dalle macerie, è stato portato in codice rosso al San Giovanni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Roma: crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operaio ferito, aperta inchiesta della Procura