Roma | crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali Operaio ferito aperta inchiesta della Procura

Firenzepost.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, in via dei Fori Imperiali a Roma, è parzialmente crollata oggi 3 novembre 2025. Un operaio è rimasto ferito nel crollo in largo Corrado Ricci: estratto dalle macerie, è stato portato in codice rosso al San Giovanni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

roma crolla parte della torre dei conti ai fori imperiali operaio ferito aperta inchiesta della procura

© Firenzepost.it - Roma: crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. Operaio ferito, aperta inchiesta della Procura

Approfondisci con queste news

roma crolla parte torreCrolla una parte della Torre dei Conti a Roma, persone salvate dalle macerie - Parte della Torre di Conti in Largo Corrado Ricci, all'incrocio con via dei Fori Imperiali a Roma, è crollata investendo gli operai che stavano svolgendo dei lavori. Come scrive msn.com

roma crolla parte torreCrolla parte della Torre dei Conti al centro di Roma, alcune persone sotto le macerie - Crollo di una parte della Torre dei Conti, attualmente in ristrutturazione, a largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali, nel cuore di Roma. Si legge su msn.com

Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, crolla una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali: ferito un operaio ... Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Crolla Parte Torre