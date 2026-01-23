Australian Open 2026 Sinner-Spizzirri | orario e dove vedere la sfida

Il primo turno degli Australian Open 2026 vede Jannik Sinner affrontare Eliot Spizzirri, tennista statunitense di origini calabresi. La partita si svolgerà a Melbourne il 23 gennaio 2026, con orario ancora da definire. Di seguito, le modalità per seguire l'incontro e aggiornarsi sui risultati di questa sfida valida per l'accesso agli ottavi di finale.

Melbourne, 23 gennaio 2026 - A separare Jannik Sinner dall'acceso agli ottavi di finale dell'Australian Open 2026 c'è lo statunitense, di origini italiane (più precisamente calabresi), Eliot Spizzirri. Dopo aver superato il francese Hugo Gaston (ritiratosi per infortunio dopo due set) e l'oceanico James Duckworth (ko 6-1, 6-4, 6-4), ecco che il giocatore nato a San Candido affronta il numero 85 della classifica Atp, che nei turni precedenti ha mandato al tappeto (a sorpresa) il brasiliano Joao Fonseca, battuto 6-4, 2-6, 6-1, 6-2, e successivamente il cinese Wu Yibing, sconfitto per 6-2, 6-4, 6-7, 4-6, 6-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Dove vedere in tv Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026: orario, programma, streaming.

Sinner-Spizzirri agli Australian Open, orario e dove vedere la partita in TV e in streaming

Sinner-Spizzirri agli Australian Open 2026: a che ora si gioca la partitaAppuntamento in notturna per Jannik Sinner, che affronta nel 3° turno degli Australian Open lo statunitense Eliot Spizzirri nella notte tra venerdì e sabato con inizio previsto non prima delle 2 ... sport.sky.it

Sinner-Spizzirri, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in direttaIl campione azzurro affronta al terzo turno a Melbourne Park lo statunitense che ha eliminato a sorpresa il brasiliano Joao Fonseca ... today.it

