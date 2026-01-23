Dove vedere in tv Sinner-Spizzirri Australian Open 2026 | orario programma streaming Come previsto sarà di notte

Ecco dove e come seguire in TV e streaming il match Sinner-Spizzirri agli Australian Open 2026. L’incontro, valido per il terzo turno, si disputerà di notte a Melbourne. Potrai consultare orario, programma e modalità di visione per seguire la partita, che vedrà Jannik Sinner affrontare Eliot Spizzirri dopo aver superato i turni precedenti. Le informazioni sono utili per seguire l’evento in modo chiaro e preciso.

Jannik Sinner affronterà Eliot Spizzirri al terzo turno degli Australian Open: dopo aver regolato il francese Hugo Gaston (6-2, 6-1, ritiro) e l’australiano James Duckworth (6-1, 6-4, 6-2), il fuoriclasse altoatesino tornerà a calcare il cemento di Melbourne per incrociare lo statunitense, che all’esordio ha firmato il colpaccio contro il quotato brasiliano Joao Fonseca e ha poi prevalso al quinto set contro il cinese Wu Yibing. L’azzurro partirà con tutti i favori del pronostico, ma dovrà comunque stare attento a un rivale dato in grande forma e desideroso di dare del filo da torcere al campione in carica dello Slam in terra oceanica. 🔗 Leggi su Oasport.it

