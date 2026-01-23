Australian Open Paolini-Jovic 0-1 subito un break Alcaraz a gonfie veleI risultati in diretta

Segui in tempo reale i risultati dell'Australian Open: Alcaraz si impone facilmente sugli ottavi, mentre Paolini affronta Jovic. Aggiornamenti costanti su tutti i match e le prestazioni dei principali giocatori del torneo.

Paolini muove finalmente il punteggio, nel game supera ai 30 la giovane statunitense e recupera uno dei due break. Nel frattempo, Carlos Alcaraz vola agli ottavi di finale degli Australian Open 2025. Il tennista spagnolo ha battuto il francese Corentin Moutet in tre set con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-1 in due ore e sette minuti. Partita dominata dall'inizio alla fine dal numero uno del mondo, con un blackout nel secondo set che è valso la rimonta da 4-0 a Moutet. Alcaraz, che agli ottavi troverà lo statunitense Tommy Paul che ha goduto del ritiro di Davidovich Fokina — è comunque riuscito a reagire e prendersi il parziale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Australian Open, Paolini-Jovic 0-1, subito un break, Alcaraz a gonfie vele.I risultati in diretta

Australian Open, Paolini all'esame Jovic per gli ottavi. Tornano in campo Alcaraz e Zverev

Australian Open, oggi Paolini-Jovic – Diretta

