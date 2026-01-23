Aurora Ramazzotti ha recentemente aggiunto un nuovo tatuaggio sul braccio, simbolo di forza e longevità. La scelta dell’immagine riflette un significato personale, legato a una persona speciale. Questo gesto testimonia l’importanza dei simboli e delle emozioni che si celano dietro ogni tatuaggio, offrendo uno spunto di riflessione sulla connessione tra arte e significato individuale.

In occasione di un momento molto speciale della sua vita, Aurora Ramazzotti ha deciso di regalarsi un nuovo tatuaggio. L'influencer 29enne, mamma del piccolo Cesare, è tornata dalla sua tatuatrice per imprimere sull'avambraccio un emblema di forza e spiritualità, un dragone rosso posto poco sopra il polso. Un gesto che arriva a ridosso di un anniversario importante: quello dei nove anni d'amore con il compagno e futuro sposo Goffredo Cerza. Il nuovo tatuaggio è minimalista, lungo circa cinque centimetri, ma estremamente dettagliato. Nella tradizione orientale, il dragone rosso è un essere augurale legato ai concetti di energia, longevità e coraggio ma anche al senso di protezione e al potere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aurora Ramazzotti e il nuovo tatuaggio sul braccio: ecco cosa significa

Il nuovo tatuaggio di Aurora Ramazzotti: qual è il significato del dragone rosso sul braccioAurora Ramazzotti ha recentemente aggiunto un nuovo tatuaggio al suo repertorio, condividendolo sui social.

Leggi anche: Peppe Vessicchio, l’omaggio di Alfa: «Ho un tatuaggio sul braccio con il suo viso»

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Aurora Ramazzotti, dedica d’amore Goffredo Cerza: Nove anni insieme. E quest’anno si sposano; Nove anni d’amore per Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: e le nozze sempre più vicine; Trend 2016, da Bianca Balti a Aurora Ramazzotti: anche i vip hanno nostalgia; Aurora Ramazzotti, nuovo tatuaggio: cosa significa il dragone rosso.

Il nuovo tatuaggio di Aurora Ramazzotti: qual è il significato del dragone rosso sul braccioAurora Ramazzotti ha fatto un nuovo tatuaggio e non ha esitato a mostrarlo sui social: cosa significa il disegno del dragone rosso? fanpage.it

Aurora Ramazzotti celebra i 9 anni d’amore con Goffredo regalandosi un nuovo tatuaggio: ecco quale disegno ha sceltoAurora Ramazzotti celebra i 9 anni d’amore con Goffredo regalandosi un nuovo tatuaggio: ecco quale disegno ha scelto ... gossip.it

Aurora Ramazzotti ha fatto un nuovo tatuaggio e non ha esitato a mostrarlo sui social Il profondo significato - facebook.com facebook

FUORI MASSENA, TIROMANCINO, DANIELE SILVESTRI, NOEMI, FRANCO 126 E AURORA RAMAZZOTTI TRA GLI OSPITI PER CAPITAL JAM, DEEJAY CONTRO DEEJAY E M2O MORNING CLUB ALLA FABBRICA DEL VAPORE DI MILANO x.com