Peppe Vessicchio l'omaggio di Alfa | Ho un tatuaggio sul braccio con il suo viso

(askanews) – Sabato sera Alfa, durante il concerto al Modigliani Forum di Livorno, ha voluto rendere omaggio a Peppe Vessicchio morto l’8 novembre all’età di 69 anni e di cui oggi si celebrano i funerali a Roma in forma privata. Il giovane cantautore ha un tatuaggio sul braccio con il viso del Maestro con cui ha collaborato: «Non è solo sulla pelle ma è tatuato anche nel cuore». Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Peppe Vessicchio, l’omaggio di Alfa: «Ho un tatuaggio sul braccio con il suo viso» Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Peppe Vessicchio, l’omaggio di Alfa: «Ho un tatuaggio sul braccio con il suo viso»

