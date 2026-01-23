Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00 si disputa Atalanta-Parma, incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Analizzeremo le formazioni, le quote e i pronostici per questo match, che vede l’Atalanta impegnata a consolidare la propria posizione in classifica. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che puntano a ottenere i tre punti in un confronto equilibrato e di livello.

L’Atalanta vuole proseguire la propria risalita in classifica con un’altra vittoria, che spera di ottenere domenica nel turno casalingo contro il Parma. La Dea ora è settima a quota 32 punti e ha vinto ben cinque delle ultime sette gare di campionato, ma nello scorso weekend è stata fermata sul pari nel finale dal Pisa.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atalanta-Parma (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Südtirol-Padova (domenica 25 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiLa partita tra Südtirol e Padova, in programma domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00, si inserisce nella giornata 21 di Serie B.

Sassuolo-Parma (sabato 03 gennaio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Sassuolo e Parma, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 15:00 al Mapei Stadium, rappresenta un importante appuntamento del calcio emiliano.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Atalanta-Parma: probabili formazioni e statistiche; La presentazione della 22^ giornata di Serie A; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Atalanta-Parma: info biglietti.

Atalanta-Parma, le probabili formazioni: Lookman ha chance dal 1', Sorensen torna titolareLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Atalanta-Parma (Domenica 25 gennaio, ore 15.00, arbitra Sacchi, diretta tv su DAZN): Come arriva l'Atalanta L’Atalanta. m.tuttomercatoweb.com

Atalanta, giornata di scarico: domenica col Parma può tornare dal 1’ LookmanUn giorno di scarico per eliminare le tossine del ko con l’Athletic Bilbao e occhi puntati sul Parma. Dopo la sconfitta in Champions League con i baschi, giovedì 22 gennaio Palladino ha concesso 24 ... ecodibergamo.it

Atalanta-Parma, ecco chi dirigerà il match della New Balance Arena - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook

Dall'Atalanta al Milan, col Verona in mezzo: Parma, un mese caldo x.com