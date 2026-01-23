Atalanta | niente Parma per Bellanova In attacco grande abbondanza

L'Atalanta ha ripreso gli allenamenti dopo il giorno di riposo, con Bellanova ancora impegnato in lavoro individuale. La sua presenza nella partita contro il Parma, prevista domenica 25 gennaio, appare difficile. La rosa nerazzurra si presenta con un attacco abbondante, offrendo diverse soluzioni per la partita. Restano da valutare le condizioni dei giocatori in vista della sfida in Serie A.

SERIE A. L’Atalanta venerdì 23 gennaio è tornata ad allenarsi dopo la giornata di riposo. Bellanova ha è ancora lavorato individualmente e a questo punto difficilmente sarà a disposizione domenica 25 gennaio col Parma. Il rientro di Raoul Bellanova con ogni probabilità è rimandato. Venerdì 23 gennaio alla ripresa del lavoro l’esterno (da un mese e mezzo alle prese con una lesione tra il primo e il secondo grado al bicipite femorale), si è limitato ad allenarsi individualmente sul campo e questo punto è probabile il forfait per Atalanta-Parma di domenica alle 15 alla New Balance Arena. Prosegue invece il lavoro di recupero di Mitchel Bakker che dopo la lunga assenza (rottura del crociato) è pronto a rientrare in campo: lo farà con la Primavera, per testare la condizione prima di tornare a tutti gli effetti disponibile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Marsiglia-Atalanta 0-1, Bellanova: "Ci siamo tolti un grande peso. Lookman-Juric? Cosa già risolta"

Atalanta, abbondanza in difesa: riecco Kossonou, speranza per Djimisiti

