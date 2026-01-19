L’Atalanta si avvicina alla sfida contro l’Athletic Bilbao, in programma mercoledì sera alle 21, con una difesa rafforzata. Dopo un mese di continui aggiustamenti, torna Kossonou, offrendo nuove possibilità per la linea arretrata. La formazione bergamasca, nonostante le assenze, punta a consolidare la propria solidità difensiva in vista delle ultime giornate di Champions League.

Bergamo, 19 gennaio 2026 – L’Atalanta che mercoledì sera alle 21 ospita l’Athletic Bilbao nella penultima giornata di Champions si prepara a blindare ulteriormente la sua difesa, diventata il punto di forza nerazzurro nell’ultimo mese, nonostante la continua emergenza numerica. Da metà dicembre tre soli gol incassati dalla squadra di Palladino in sette giornate di campionato, contro Cagliari, Inter e Pisa, pur giocando per un mese senza Odilon Kossounou, impegnato in Coppa D’Africa, e diverse gare senza gli infortunati Sead Kolasinac e Berat Djimsiti, i due veterani della difesa. I rientri. Il tecnico Raffaele Palladino contro il Bilbao dovrebbe schierare dal primo minuto Kolasinac, ormai recuperato da una settimana, e confida di recuperare in extremis anche Djimsiti, che da ieri sta svolgendo lavoro parziale con il gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, abbondanza in difesa: riecco Kossonou, speranza per Djimsiti

