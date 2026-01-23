Assise e Appello ecco il cambio Entrano i nuovi giudici popolari

Nel 2025, la Commissione comunale, composta dal presidente e vice sindaco Bruna Cirelli, dal consigliere di maggioranza Salvatore Esposito e dal consigliere di minoranza Massimo Bonamici, ha aggiornato gli elenchi dei giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello. Questo intervento è parte delle procedure periodiche di revisione e rinnovo degli incarichi, per garantire un funzionamento trasparente e conforme alle normative vigenti.

Nel corso del 2025, si è riunita la Commissione comunale – composta dal presidente e vice sindaco Bruna Cirelli, dal consigliere di maggioranza Salvatore Esposito e dal consigliere di minoranza Massimo Bonamici – per l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello. "Analizzati i requisiti richiesti spiega una nota del Comune –, dal primo elenco sono stati cancellati 11 nominativi (3 per sopraggiunti limiti di età; 6 per emigrazione e 2 per decesso) e iscritti 13 nuovi cittadini, portando il numero totale a 191 componenti". Dal secondo elenco, invece, le cancellazioni sono state 9 e 8 le nuove iscrizioni che portano a 180 il numero di componenti.

