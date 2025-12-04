WhatsApp sta per cambiare i gruppi | ecco cosa vedranno i nuovi membri quando entrano

Quante volte ti è capitato di entrare in un gruppo WhatsApp e trovarti completamente spaesato, senza la minima idea di cosa stiano discutendo gli altri membri. Magari si tratta di organizzare un evento, di prendere una decisione importante, o semplicemente di una conversazione che va avanti da ore. Tu arrivi, leggi gli ultimi due messaggi e ti ritrovi a chiedere imbarazzato cosa sia successo prima. WhatsApp ha finalmente deciso di risolvere questo problema con una funzione che cambierà radicalmente l’esperienza dei gruppi. Nella versione beta 2.25.36.11 per Android, rilasciata attraverso il Google Play Beta Program, gli sviluppatori stanno lavorando a una funzionalità che permetterà ai nuovi membri di accedere alla cronologia recente delle chat di gruppo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

