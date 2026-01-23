Assia e Manuel dopo C’è Posta per Te lei è incinta | prime parole

Assia Pinto ha annunciato di essere incinta, confermando le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Dopo la partecipazione a C’è Posta per Te, lei e Manuel attenderanno il loro primo figlio. La notizia è stata condivisa oggi, 23 gennaio 2026, tramite il profilo Instagram di Assia, offrendo ai fan un aggiornamento sulla loro vita.

AGGIORNAMENTO: Assia Pinto è incinta! Con Manuel aspetta il loro primo figlio. Pertanto, sembra proprio che le indiscrezioni di cui vi abbiamo parlato – qui di seguito – erano basate su fatti reali! A dare conferma è stata lei oggi, 23 gennaio 2026, tramite il suo profilo Instagram. Qui ha condiviso un video che la ritrae insieme al fidanzato, mentre scoprono il risultato positivo del test di gravidanza. I due sono visibilmente commossi ed emozionati, forse anche un po’ increduli. “Non sei arrivato per caso. Sei arrivato quando eravamo pronti ad amarci davvero. Dopo le cadute, dopo le scelte difficili, dopo aver scelto di restare. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

