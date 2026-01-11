Assia e Manuel dopo C’è Posta per Te lei è incinta? Prime parole di lui
Dopo la partecipazione a C’è Posta per Te 2026, il pubblico si interroga sulla situazione di Assia e Manuel. In particolare, si cerca di capire se la loro relazione sia proseguita e quale sia lo stato attuale. Le prime parole di Manuel, rilasciate in seguito all’evento, hanno attirato l’attenzione, alimentando i rumors e le curiosità sulla coppia.
Il pubblico di Canale 5 si chiede se Assia e Manuel stiano ancora insieme dopo C’è Posta per Te 2026. Questo perché le puntate del noto programma di Maria De Filippi vengono registrate molto tempo prima. Parliamo di mesi, durante i quali può essere accaduto di tutto. Pertanto, i fan dell’amatissima trasmissione della prima serata di sabato si pongono varie domande legate a ciò che accade dopo. La prima puntata, in onda il 10 gennaio 2026, ha sicuramente visto protagonista questa giovanissima coppia, quella che ha fatto più discutere sui social network. Ma vediamo insieme cosa sta accadendo oggi tra loro, secondo i vari indizi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
