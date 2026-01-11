Dopo la partecipazione a C’è Posta per Te 2026, il pubblico si interroga sulla situazione di Assia e Manuel. In particolare, si cerca di capire se la loro relazione sia proseguita e quale sia lo stato attuale. Le prime parole di Manuel, rilasciate in seguito all’evento, hanno attirato l’attenzione, alimentando i rumors e le curiosità sulla coppia.

Il pubblico di Canale 5 si chiede se Assia e Manuel stiano ancora insieme dopo C’è Posta per Te 2026. Questo perché le puntate del noto programma di Maria De Filippi vengono registrate molto tempo prima. Parliamo di mesi, durante i quali può essere accaduto di tutto. Pertanto, i fan dell’amatissima trasmissione della prima serata di sabato si pongono varie domande legate a ciò che accade dopo. La prima puntata, in onda il 10 gennaio 2026, ha sicuramente visto protagonista questa giovanissima coppia, quella che ha fatto più discutere sui social network. Ma vediamo insieme cosa sta accadendo oggi tra loro, secondo i vari indizi. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Assia e Manuel dopo C’è Posta per Te, lei è incinta? Prime parole di lui

Leggi anche: C’è posta per te, Assia perdona Manuel dopo il tradimento con la vicina: cosa è successo dopo la puntata

Leggi anche: C’è Posta per Te, chi sono Assia e Manuel: stanno insieme oggi? Cosa si sa

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

C’è posta per te Assia perdona Manuel dopo il tradimento con la vicina | cosa è successo dopo la puntata; C’è Posta per Te chi sono Assia e Manuel | stanno insieme oggi? Cosa si sa.

C’è posta per, Manuel chiede perdono a Assia. Maria De Filippi: "Ha proprio una faccia da schiaffi" - Nella prima puntata stagionale di C’è posta per te, Manuel ha cercato di riconquistare la fiducia della sua ex fidanzata Assia dopo averla tradita due volte con la vicina di casa ... news.fidelityhouse.eu