Ecco le principali proposte televisive di giovedì 22 gennaio 2026, con un focus sulla serata di ieri. Su Rai1 è andato in onda Don Matteo 15, attirando un pubblico di interesse. Di seguito i dati di ascolto e share, per offrire una panoramica precisa dell’audience di questa programmazione.

Nella serata di ieri, giovedì 22 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Striscia la Notizia ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Safe House – Nessuno è al sicuro incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Cornice segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Europa League – Celta Vigo-Lilla ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Un principe per Natale raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 22 Gennaio 2026

Ascolti tv giovedì 22 gennaio: Don Matteo 15, Striscia la Notizia, PiazzapulitaEcco un riepilogo degli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026, con i dati su programmi come Don Matteo 15, Striscia la Notizia e Piazzapulita.

Ascolti tv giovedì 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La NotiziaEcco i risultati degli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026, con particolare attenzione alla sfida tra Don Matteo 15 su Rai 1 e Striscia La Notizia su Canale 5.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 22 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv ieri (15 gennaio): Don Matteo domina, ritorno super di Geppi Cucciari; Ascolti tv ieri giovedì 15 gennaio chi ha vinto tra Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Harry Potter e Ore 14; Programmi in TV stasera 22 gennaio 2026: Don Matteo, Striscia, MasterChef e Ore14.

Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 22 gennaio 2026: i dati sugli ascolti della prima serata giovedì 22 gennaio 2026. Auditel e share TV. mam-e.it

Video l’Eredità 22 gennaio 2026: Daniela di Sarteano vince 10.000 euroL’Eredità di giovedì 22 gennaio 2026. Ecco il video della Ghigliottina della puntata de ... msn.com

Don Matteo 15 continua a dominare la prima serata e si conferma un punto fermo degli ascolti televisivi del giovedì. La fiction conquista infatti il 23% di share, pari a 3,8 milioni di spettatori. Un risultato che, pur segnando un lieve calo rispetto alle precedenti pu - facebook.com facebook

#AscoltiTV | Giovedì 25 Dicembre 2025. Stanotte a Torino domina (21%), Concerto di Natale fermo al 14.5%, La Corrida chiude al 4.9% I dati auditel della giornata di ieri x.com