Arriva il passaporto in Posta anche nel Vco

Da ora, nel Vco è possibile richiedere il passaporto anche presso gli uffici postali. La novità è stata annunciata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante un incontro al Ministero dell’Interno con i responsabili del dipartimento e funzionari. Questa iniziativa mira a semplificare e facilitare il processo di richiesta, offrendo un servizio più vicino ai cittadini nella zona.

Il passaporto si potrà fare in posta anche nel Vco.La novità è stata annunciata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in un incontro al ministero dell'Interno con Claudio Palomba, capo del dipartimento per l'amministrazione generale, e i funzionari del dipartimento, per fare il.

