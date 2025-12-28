A Novara arriva il passaporto culturale per i nuovi nati
Un “passaporto culturale” per visitare musei, con tutta la famiglie e i bambini sotto l'anno.Il Comune di Novara aderisce ufficialmente al programma "Nati con la cultura passaporto culturale", promosso a livello regionale da Abbonamento Musei e Fondazione Medicina a Misura di Donna. L'iniziativa. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Assegno Unico e Bonus nuovi nati, arriva l’e-mail “proattiva” dell’Inps
Leggi anche: Nuovi nati tra il 2023 e 2024: a Veglie si piantano 122 nuovi alberi per celebrarli
Da gennaio, passaporto culturale a tutti i nuovi nati all'Ospedale di Novara.
Novara, colpo internazionale. Dal Bayern Monaco arriva il giovane Dell'Erba - Il giovane centrocampista tedesco, ma con passaporto italiano, arriva a titolo definitivo dal Bayern Monaco. tuttomercatoweb.com
È un punto brillante quello che arriva da Novara: Bergamo tiene testa alla Igor, recupera, difende ogni palla, mura (12 quelli vincenti), passa addirittura a condurre e per Novara ci vuole una super Tolok per chiudere il tie break e conquistare la vittoria. #Berga - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.