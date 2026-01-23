Appennino no all’eolico industriale

In un contesto di crescente attenzione alla tutela del patrimonio naturale, si è svolto un nuovo incontro dedicato alla salvaguardia dell’Appennino. La discussione si è concentrata sulla contrarietà all’installazione di impianti eolici industriali nelle aree di confine, sottolineando l’importanza di preservare il paesaggio e l’ambiente locale. La posizione unanime ribadisce la priorità di tutelare il territorio da interventi che potrebbero compromettere il suo equilibrio naturale.

Altro incontro sulla tutela dell’ Appennino e altra forte contrarietà all’installazione di impianti eolici industriali nel territorio di confine. Un incontro istituzionale che ha avuto luogo nella sede municipale di Casteldelci (RN), tra Alice Buonguerrieri, parlamentare di Fratelli d’Italia, e il sindaco di Casteldelci, Fabiano Tonielli, dedicato al futuro del territorio appenninico di confine tra Romagna, Marche e Toscana, con particolare attenzione al tema e problema degli impianti eolici di grande scala, insistenti su un’area di straordinaria bellezza ambientale e paesaggistica. Nell’incontro è stato fatto un approfondito punto della situazione sugli impianti eolici presenti e in progetto nell’area di confine, con un focus su quello denominato ’Badia del Vento’ (Badia Tedalda-AR). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

