La crisi industriale nell’Appennino è la peggiore dal dopoguerra

Bolognatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi dieci anni l’Appennino bolognese ha perso circa seicento posti di lavoro. La ‘desertificazione industriale’ scrive la Dire riportando la notizia, rischia di diventare irreversibile. Il trend ormai è chiaro: la manifattura sta scomparendo dall’Appennino e turismo e terzo settore non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

