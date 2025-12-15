A Milano, 29 lavoratori di Dsquared2 rischiano il posto di lavoro, scatenando lo stato di agitazione tra i dipendenti. La vertenza sindacale si fa difficile in un momento già complesso per il settore della moda, segnando un Natale caratterizzato da incertezze e preoccupazioni per il futuro dei lavoratori della rinomata casa di alta moda fondata dai gemelli Caten.

© Ilgiorno.it - Dsquared2, a Milano 29 lavoratori rischiano il posto: scatta lo stato di agitazione

Milano – Una vertenza sindacale tutta in salita e un Natale amaro per i lavoratori della casa di alta moda Dsquared2, fondata nel 1996 a Milano dai due gemelli canadesi Dean e Dan Caten. L’azienda che progetta e produce abbigliamento, scarpe; accessori, profumi e occhiali per il segmento medio-alto del mercato ha deciso di ridurre l’organico nella sua sede centrale, Milano. A farlo sapere è un comunicato delle organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs in cui si esprime "preoccupazione e fermo dissenso rispetto alla decisione di Dsquared2 di licenziare 29 lavoratori presso la sede di Milano". Ilgiorno.it

DSQUARED2 | Fall/Winter 2025/2026 Milan - CNMI

Dsquared2, annunciato il licenziamento di 40 dipendenti della sede di Milano - Milano, 20 ottobre 2025 – Crisi anche per il gruppo Dsquared2, che ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per una quarantina di lavoratori della sede milanese. ilgiorno.it

Dsquared2 licenzia una quarantina di dipendenti a Milano - Il gruppo Dsquared2 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per una quarantina di lavoratori della sede milanese. ansa.it

Accenti gold, design lineare : la combo che funziona. Scopri ora su popsee.it i nuovi arrivi by Dsquared2. DSQUARED2 D2 0168/S/SE - 000 #dsquared2 #occhialidasole #popsee #newin #occhialipromo #occhialifashion - facebook.com facebook