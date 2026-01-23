Anticipazioni Tali e Quali del 23 gennaio | gli ospiti e le esibizioni più attese

Venerdì 23 gennaio 2026 torna su Rai 1 la terza puntata di Tali e Quali, condotta da Nicola Savino. Lo show offre musica dal vivo, imitazioni e momenti di talento, mantenendo l'interesse del pubblico con una formula consolidata. In questa puntata si aspettano ospiti e esibizioni che potrebbero riservare sorprese, continuando a valorizzare le capacità dei concorrenti in un contesto di intrattenimento sobrio e coinvolgente.

Venerdì 23 gennaio 2026 torna in onda su Rai?1 la terza puntata dell’edizione 2026 di Tali e Quali. Lo show condotto da Nicola Savino continua a conquistare il pubblico grazie al mix di musica dal vivo, imitazioni sorprendenti e talento nascosto dei concorrenti. Ogni partecipante ha l’obiettivo di trasformarsi in una star della musica, reinterpretando brani celebri con costumi, trucco e performance sceniche che ricreano l’originale in ogni dettaglio. La direzione musicale è affidata al maestro Pinuccio Pirazzoli, che cura arrangiamenti e accompagnamenti, dando quel tocco di professionalità che rende lo spettacolo unico. 🔗 Leggi su Dilei.it

