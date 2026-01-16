Anticipazioni Tali e Quali del 16 gennaio | gli ospiti di Nicola Savino

Il 16 gennaio torna in prima serata Tali e Quali, con l’ottimo riscontro della prima puntata. Nicola Savino conduce un nuovo appuntamento, confermando l’apprezzamento del pubblico per questo talent dedicato alle imitazioni. Gli spettatori potranno scoprire nuove esibizioni e momenti di intrattenimento, in un contesto di sobria eleganza e attenzione alla qualità. Un’occasione per seguire un programma che unisce talento e spontaneità.

Il nuovo appuntamento con Tali e Quali torna in prima serata il 16 gennaio, dopo l’ottimo risultato della prima puntata. Alla guida dello show c’è ancora Nicola Savino, chiamato a orchestrare una serata che rimette al centro il talento “non addestrato”, quello che nasce dalla passione e dalla voglia di salire sul palco, per dare forma a un sogno che dura da sempre. Tali e Quali, le anticipazioni del 16 gennaio. Anche in questa puntata il palco sarà popolato da artisti non professionisti, scelti per la loro impressionante somiglianza fisica e vocale con alcune delle icone della musica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it

