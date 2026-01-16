Anticipazioni Tali e Quali del 16 gennaio | gli ospiti di Nicola Savino
Il 16 gennaio torna in prima serata Tali e Quali, con l’ottimo riscontro della prima puntata. Nicola Savino conduce un nuovo appuntamento, confermando l’apprezzamento del pubblico per questo talent dedicato alle imitazioni. Gli spettatori potranno scoprire nuove esibizioni e momenti di intrattenimento, in un contesto di sobria eleganza e attenzione alla qualità. Un’occasione per seguire un programma che unisce talento e spontaneità.
Il nuovo appuntamento con Tali e Quali torna in prima serata il 16 gennaio, dopo l’ottimo risultato della prima puntata. Alla guida dello show c’è ancora Nicola Savino, chiamato a orchestrare una serata che rimette al centro il talento “non addestrato”, quello che nasce dalla passione e dalla voglia di salire sul palco, per dare forma a un sogno che dura da sempre. Tali e Quali, le anticipazioni del 16 gennaio. Anche in questa puntata il palco sarà popolato da artisti non professionisti, scelti per la loro impressionante somiglianza fisica e vocale con alcune delle icone della musica italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Tali e Quali, le pagelle del 9 gennaio: Nicola Savino parte bene (8), Lopez a suo agio (7,5), Di Pietro instancabile (7,5)
Leggi anche: ‘Tali e quali’, stasera venerdì 9 gennaio: lo show di Rai 1 con Nicola Savino
Tali e Quali, stasera venerdì 16: ospiti e anticipazioni; Tali e Quali, la seconda puntata su Rai 1: Francesco Totti è il giudice ospite; Tali e Quali 2026: Carlo Conti cambia ruolo, Carmen Di Pietro ‘ripescata’ e concorrenti NIP: cosa vedremo stasera; Tali e Quali, stasera venerdì 16: ospiti e anticipazioni.
Francesco Totti giudice a Tali e Quali Show: le anticipazioni di stasera (16 gennaio) - 30 torna in onda su Rai 1 il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con ... msn.com
Anticipazioni Tali e Quali del 16 gennaio: gli ospiti di Nicola Savino - Nicola Savino conduce la seconda puntata di “Tali e Quali” con un quarto giudice speciale: le anticipazioni del 16 gennaio ... dilei.it
Anticipazioni Tali e Quali 16 gennaio: arriva il sosia di Vasco Rossi - Si tratta di Giuseppe Tanese, da tutti conosciuto semplicemente come Gitano, artista pugliese e frontman della cover band di Vasco: I Komandanti ... it.blastingnews.com
Tali e Quali, stasera venerdì 16: ospiti e anticipazioni x.com
TALI E QUALI 2026 - ANTICIPAZIONI DELLA PRIMA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA VENERDÌ 9 GENNAIO 2026 SU RAI UNO - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.