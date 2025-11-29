Silvia Toffanin torna oggi, sabato 29 novembre, e domani, domenica 30 novembre, con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste del weekend di Canale 5. Le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 29 novembre – ore 16:30. Nella puntata di oggi Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta Benedetta Porcaroli, a breve al cinema con Il rapimento di Arabella, film per il quale è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, come miglior attrice. Per ricordare l’immensa Ornella Vanoni sarà in studio il suo grande amico Mario Lavezzi. Inoltre, saranno ospiti, con le loro storie ed emozioni, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Gemma Galgani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Verissimo: Benedetta Porcaroli, i Pooh e Mario Lavezzi tra gli ospiti