Verissimo | Benedetta Porcaroli i Pooh e Mario Lavezzi tra gli ospiti
Silvia Toffanin torna oggi, sabato 29 novembre, e domani, domenica 30 novembre, con due nuove puntate di Verissimo, il programma di interviste del weekend di Canale 5. Le anticipazioni e gli ospiti del weekend. Sabato 29 novembre – ore 16:30. Nella puntata di oggi Silvia Toffanin accoglierà per la prima volta Benedetta Porcaroli, a breve al cinema con Il rapimento di Arabella, film per il quale è stata premiata al Festival del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, come miglior attrice. Per ricordare l’immensa Ornella Vanoni sarà in studio il suo grande amico Mario Lavezzi. Inoltre, saranno ospiti, con le loro storie ed emozioni, Costantino Vitagliano, Antonella Mosetti e Gemma Galgani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Verissimo. Depeche Mode · Enjoy the Silence. Il magnetismo allo stato puro Oggi a #Verissimo non perdete l’intervista di… Benedetta Porcaroli! - facebook.com Vai su Facebook
Verissimo, Diego Dalla Palma, i Pooh, Cecilia Rodriguez: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin - Scopri gli ospiti di Verissimo nel weekend del 29 e 30 novembre su Canale 5, con storie emozionanti e interesse. Lo riporta mondotv24.it
Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 - Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo su Canale 5: ospiti e anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. Segnala superguidatv.it
Verissimo, gli ospiti del 29 e 30 novembre 2025 - Silvia Toffanin accoglierà in studio, per la prima volta, Benedetta Porcaroli, prossimamente al cinema con Il rapimento di ... Scrive 361magazine.com