A Sava, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 67 anni per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Il soggetto, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, è stato fermato in flagranza di reato. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e tutela della sicurezza pubblica nel territorio, evidenziando l’importanza di intervenire tempestivamente in casi di persecuzione e violenza domestica.

Nei giorni scorsi, a Sava, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 67 anni, residente nel posto e già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, per il presunto reato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. La vittima aveva già presentato querela per analoghi comportamenti, consentendo l'attivazione delle procedure di tutela previste dal nostro ordinamento giuridico. L'intervento dei Carabinieri è scaturito da una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della donna. I militari dell'Arma Carabinieri sono giunti tempestivamente sul posto e hanno sorpreso l'uomo, che si sarebbe appostato nei pressi dell'abitazione della vittima; circostanza che ha consentito di interrompere immediatamente la presunta condotta persecutoria e procedere all'arresto.

© Tarantinitime.it - Perseguita l’ex moglie, arrestato 67enne

