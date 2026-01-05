Torna il mercato a Monza tutti i divieti di circolazione

Da monzatoday.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mercato di artigianato e brocantage torna a Monza, con il primo appuntamento del 2026 previsto per domenica 11 gennaio. L'evento si svolgerà mensilmente fino a dicembre, offrendo un'occasione per scoprire prodotti artigianali e oggetti di seconda mano. Si ricorda che, durante le date delle manifestazioni, saranno in vigore i divieti di circolazione previsti, per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del mercato.

Torna il mercatino dell'artigianato e del brocantage a Monza. Domenica 11 gennaio ci sarà il primo appuntamento del 2026, che si andrà poi a ripetere ogni mese fino alla fine dell'anno.Circolazione vietataPer consentire lo svolgimento della manifestazione sarà vietata la circolazione, con. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

torna il mercato a monza tutti i divieti di circolazione

© Monzatoday.it - Torna il mercato a Monza, tutti i divieti di circolazione

Leggi anche: A Monza arriva il Mercatino del Brocantage: tutti i divieti di sosta e circolazione

Leggi anche: Torna il mercatino a Monza: tutti i divieti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il Monza torna a ruggire: 4-1 alla Carrarese. Vincono il Frosinone capolista e il Venezia, ora 3°; Serie B, occhio al mercato. In Serie C si torna in campo; Calcio – Mercato, Frosinone: il portiere Sherri torna al Cagliari; Maresca-Chelsea, è finita: il suo possibile successore sulla panchina dei 'Blues'.

torna mercato monza tuttiMercato Monza, un calciatore torna in Brianza: ma non per restarci.. - Un calciatore di proprietà del Monza farà ritorno in Brianza nel mercato di gennaio. monza-news.it

Il Monza lavora sulle uscite: da Caprari a Birindelli, passando per Pessina. Tutti i dettagli dal mercato. - Il Parma insiste con decisione: il laterale ha già messo a segno 4 reti in campionato e il suo rendimento non è passato ... monza-news.it

Monza-Carrarese, i convocati di Bianco: out Caprari. Torna il giovane Capolupo - In vista del match contro la formazione toscana il tecnico dei brianzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia: “Caprari e Colpani sono assenti, ... tuttomercatoweb.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.