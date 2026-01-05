Torna il mercato a Monza tutti i divieti di circolazione

Il mercato di artigianato e brocantage torna a Monza, con il primo appuntamento del 2026 previsto per domenica 11 gennaio. L'evento si svolgerà mensilmente fino a dicembre, offrendo un'occasione per scoprire prodotti artigianali e oggetti di seconda mano. Si ricorda che, durante le date delle manifestazioni, saranno in vigore i divieti di circolazione previsti, per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento del mercato.

Torna il mercatino dell'artigianato e del brocantage a Monza. Domenica 11 gennaio ci sarà il primo appuntamento del 2026, che si andrà poi a ripetere ogni mese fino alla fine dell'anno.Circolazione vietataPer consentire lo svolgimento della manifestazione sarà vietata la circolazione

