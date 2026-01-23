Amici Cucciolotti Ventanni di figurine per restare umani

Amici Cucciolotti, con oltre vent’anni di esperienza, unisce il piacere delle figurine a valori di solidarietà e impegno. La collezione invita grandi e bambini a partecipare alle “Missioni Possibili”, promuovendo un messaggio di bontà e collaborazione. Un modo semplice per divertirsi e contribuire a costruire un futuro più solidale, mantenendo vivo il senso di umanità.

Amici Cucciolotti ha scelto di accarezzare l'anima dei bambini da 0 a 100 anni in su, facendoli divertire con una collezione di figurine che li coinvolge a fare del bene, per realizzare un futuro migliore attraverso le 'Missioni Possibili'. È un modo tradizionale, ma per questo rivoluzionario, per 'restare umani' accordandosi alle ragioni del cuore, in un mondo che cambia sempre più velocemente e tende a sostituire i valori con gli algoritmi. Così l'editore Dario Pizzardi spiega il suo progetto, nato 20 anni fa dalla volontà di creare una collezione di figurine che salvasse gli animali. Per questo fin dall'inizio ha collaborato con Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali).

