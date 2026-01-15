In questa intervista, Toni Servillo, Anna Ferzetti e Milvia Marigliano condividono riflessioni sui temi e sulla visione politica presenti nel film di Paolo Sorrentino. Attraverso le loro parole, si approfondisce il messaggio che il film intende trasmettere, invitando a riflettere sulla natura umana e sui valori fondamentali. Un’occasione per conoscere meglio il lavoro degli attori e il contesto in cui si inserisce l’opera cinematografica.

Toni Servillo, Anna Ferzetti e Milvia Marigliano ci hanno parlato dei temi e della visione politica dietro al film di Paolo Sorrentino. In sala dopo aver aperto la Mostra del Cinema di Venezia. E finalmente ci siamo. Finalmente anche il grande pubblico potrà apprezzare il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino che avevamo amato come apertura di Venezia e che aveva già raggiunto una fetta di spettatori con le matinée organizzate da PiperFilm nel periodo natalizio. Abbiamo avuto modo di approfondire La Grazia anche con i suoi interpreti: Toni Servilo che porta su schermo il Presidente della Repubblica Mariano De Santis, Anna Ferzetti che interpreta sua figlia Dorotea e Milvia Marigliano che ci regala quel personaggio meraviglioso che è Coco Valori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Grazia, Toni Servillo nella nostra intervista: “Il film ci spinge a restare umani”

“La Grazia” in 5 sale a Napoli - Il film di Paolo Sorrentino Arriva oggi in 560 cinema italiani e 50 in Campania la nuova fatica del Premio Oscar, con Toni Servillo ... napoli.repubblica.it