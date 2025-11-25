Salame ritirato dal commercio | Rischio serio

Nel pomeriggio di lunedì 24 novembre, il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo relativo a un lotto di salame prodotto dalla Società Agricola Ortenzi Carlo. Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale a causa della possibile presenza di un rischio microbiologico, senza ulteriori dettagli sulle eventuali contaminazioni. Il prodotto interessato appartiene al lotto di produzione 080925 ed è stato realizzato nello stabilimento dell’azienda, situato in Contrada Colle 18 a Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo. Il documento di richiamo, redatto a mano, non indica la data di scadenza o il termine minimo di conservazione (TMC), né il formato di vendita, il peso del salame o immagini del prodotto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

