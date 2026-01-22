Dalla Spagna sono sicuri | Alvaro Morata e Alice Campello hanno avviato le pratiche di divorzio

Secondo fonti dalla Spagna, Alvaro Morata e Alice Campello avrebbero avviato le pratiche di divorzio. La notizia, ripresa da Novella 2000, conferma le voci circolate negli ultimi tempi riguardo alla fine del loro matrimonio. La coppia, molto conosciuta nel mondo dello sport e dello spettacolo, non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Alice Campello e Alvaro Morata sarebbero davvero vicini al divorzio stavolta. Questo almeno secondo quanto emerso dalla stampa spagnola nelle ultime ore. La seconda possibilità che la coppia si era concessa, evidentemente, non sembra essere bastata. Dopo la rottura e il ritorno di fiamma, ora infatti pare stiano affrontando una crisi profonda. E mentre Alice Campello è intervenuta nei giorni scorsi con uno sfogo, i pettegolezzi sulla fine del matrimonio con Alvaro Morata sembrano essere all’ordine del giorno. A quanto si dice lui vivrebbero in case separate, mentre riflettono sul quello che sarà il loro futuro. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Tra Alice Campello e Alvaro Morata è rottura definitiva: “Hanno avviato le pratiche del divorzio”Secondo fonti spagnole, la separazione tra Alice Campello e Alvaro Morata sarebbe ormai definitiva.

