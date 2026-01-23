Albanese Ginammi a TPI | Così stiamo condannando l’Europa all’irrilevanza

Albanese Ginammi intervista TPI evidenziando come l’Europa stia progressivamente perdendo peso nelle dinamiche internazionali. In un contesto globale caratterizzato da conflitti e tensioni, il continente mostra difficoltà a mantenere un ruolo di rilievo, lasciando spazio alle potenze più influenti. Questa situazione solleva interrogativi sulla capacità dell’Europa di tutelare i propri interessi e di contribuire in modo efficace alla stabilità mondiale.

Il mondo è in fermento: da Kiev al Medio Oriente, passando per il Venezuela e la Groenlandia. Mentre sul piano internazionale e geopolitico sembra affermarsi sempre più la legge del più forte, con le regole della diplomazia schiacciate dal “bullo” di turno, l’unico comune denominatore di tutti questi fronti aperti sembra essere uno: l’irrilevanza dell’Europa, che non riesce mai a far sentire la propria voce né a imporre le proprie decisioni. Da Caracas a Teheran, da Gaza all’Ucraina, la domanda è sempre la stessa: dov’è l’Europa? E, soprattutto, Bruxelles sarà mai in grado di confrontarsi alla pari con superpotenze come Stati Uniti, Cina e Russia? A queste e ad altre domande risponde il professor Alessandro Albanese Ginammi, ricercatore di Storia economica all’Università per Stranieri di Perugia, che a TPI spiega non solo che cosa sta accadendo nel mondo in queste ore, ma anche che cosa dovrebbe fare l’Europa per diventare finalmente un soggetto politico capace di parlare con una voce sola ed evitare, così, di essere condannata all’irrilevanza. 🔗 Leggi su Tpi.it

