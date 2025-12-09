Elena Basile a TPI | La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio Bisogna rifondare l’Ue
Ambasciatrice Basile, nel suo ultimo libro "Approdo per noi naufraghi", si sofferma su come costruire la pace in Ucraina e in Palestina. L'Europa ha davvero bisogno di difendersi? «Ho scritto il nuovo libro di politica internazionale pubblicato agli inizi di novembre con Paperfirst: "Approdo per noi naufraghi" al fine di uscire da narrazioni poco documentate. Ho voluto ricostruire il processo storico politico dagli anni '90 ad oggi, indicando i fattori economico-sociali, geopolitici e culturali che hanno portato a una trasformazione antropologica della classe dirigente europea. Se una quindicina di anni addietro ci avessero informato che l'Europa sarebbe stata complice del genocidio di Gaza e avrebbe corso il rischio di una guerra nucleare con la Russia, non vi avremmo creduto.
Elena Basile: “Abbiamo ucciso il diritto, ora all’Onu due terzi del mondo votano contro l’Occidente”
Elena Basile: che cosa si può fare per fermare chi vuole un Vietnam in Europa
Elena Basile: quella “zona grigia” nella politica e nei media che giustifica tutto, anche il genocidio
