Elena Basile a TPI | La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio Bisogna rifondare l’Ue

Tpi.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ambasciatrice Basile, nel suo ultimo libro “Approdo per noi naufraghi”, si sofferma su come costruire la pace in Ucraina e in Palestina. L’Europa ha davvero bisogno di difendersi? «Ho scritto il nuovo libro di politica internazionale pubblicato agli inizi di novembre con Paperfirst: “Approdo per noi naufraghi” al fine di uscire da narrazioni poco documentate. Ho voluto ricostruire il processo storico politico dagli anni ’90 ad oggi, indicando i fattori economico-sociali, geopolitici e culturali che hanno portato a una trasformazione antropologica della classe dirigente europea. Se una quindicina di anni addietro ci avessero informato che l’Europa sarebbe stata complice del genocidio di Gaza e avrebbe corso il rischio di una guerra nucleare con la Russia, non vi avremmo creduto. 🔗 Leggi su Tpi.it

elena basile a tpi la guerra ha ridotto l8217europa al vassallaggio bisogna rifondare l8217ue

© Tpi.it - Elena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue”

Elena Basile: “Abbiamo ucciso il diritto, ora all’Onu due terzi del mondo votano contro l’Occidente”

Elena Basile: che cosa si può fare per fermare chi vuole un Vietnam in Europa

Elena Basile: quella “zona grigia” nella politica e nei media che giustifica tutto, anche il genocidio

elena basile tpi guerraElena Basile a TPI: “La guerra ha ridotto l’Europa al vassallaggio. Bisogna rifondare l’Ue” - In occasione dell'uscita del suo nuovo libro “Approdo per noi naufraghi” ... Segnala tpi.it