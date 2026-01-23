Agricoltore ucciso in un casolare | respinta istanza di ricusazione sospensione dibattimento non ammessa

Il processo a carico dell'agricoltore coinvolto nell'omicidio avvenuto in un casolare a Foggia prosegue senza sospensioni, dopo il rigetto dell'istanza di ricusazione della Corte e la non ammissione della sospensione del dibattimento in attesa della decisione della Cassazione sul ricorso presentato. La procedura, sotto la presidenza di Mario Talani, continua secondo il calendario stabilito dalla Corte d'Assise di Foggia.

Il processo proseguirà quindi a marzo, con l'ascolto dei primi testi della nutrita lista della difesa. Nel procedimento si sono costituiti parte civile i figli della vittima - Stefano e Anna Maria Ciociola - attraverso l'avv. Francesco Le Noci Il processo era rimasto in stand-by a seguito dell'istanza di ricusazione della Corte d'Assise, presentato in favore dell'imputato, già processato e condannato all'ergastolo dal medesimo collegio per un altro fatto di sangue (il duplice omicidio Cirillo); delitti che mostrerebbero diverse 'connessioni' a livello probatorio e che, per la difesa dell'imputato (avv.

"Sentenza già scritta prima del processo", la denuncia degli avvocati dell'imputato. Presentata istanza di ricusazione

