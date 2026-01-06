Accoltella la compagna poi si ferisce alla gola | lei si salva lui muore in ospedale
Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio a Monfalcone, si è verificato un grave episodio che ha coinvolto una coppia. Un uomo di 73 anni è stato trovato gravemente ferito e poi deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. La vicenda, ancora sotto indagine, ha lasciato la comunità senza parole, evidenziando le conseguenze di un episodio di violenza domestica.
Tragedia familiare nella notte tra il 5 e il 6 gennaio a Monfalcone (Gorizia). Un uomo di 73 anni è morto in ospedale dove era arrivato in fin di vita con profonde ferite di arma da taglio. Sembra che si sia ferito da solo, dopo avere infierito sul corpo della compagna che però è riuscita a.
