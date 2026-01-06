Accoltella la compagna poi si ferisce alla gola | lei si salva lui muore in ospedale

Nella notte tra il 5 e il 6 gennaio a Monfalcone, si è verificato un grave episodio che ha coinvolto una coppia. Un uomo di 73 anni è stato trovato gravemente ferito e poi deceduto in ospedale a causa delle ferite riportate. La vicenda, ancora sotto indagine, ha lasciato la comunità senza parole, evidenziando le conseguenze di un episodio di violenza domestica.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.