Accessibilità a fermate e mezzi di superficie | come funziona il nuovo servizio di Atm

Il nuovo servizio di accessibilità alle fermate e ai mezzi di superficie di Atm a Milano mira a migliorare l’autonomia di tutti i cittadini. Con un approccio mirato e risorse dedicate, questa iniziativa si propone di rendere più semplice e sicuro l’uso dei mezzi pubblici, favorendo l’inclusione sociale e la mobilità sostenibile. Un intervento concreto che, pur essendo di dimensioni contenute, ha un’importanza significativa per la comunità.

Milano, 23 gennaio 2026 – Un servizio "piccolo", per impegno e sforzo economico, eppure grande per rilievo sociale e impatto sulle abitudini della cittadinanza. Atm compie un nuovo passo verso una mobilità sempre più inclusiva offrendo una nuova opportunità a tutti cittadini: da oggi è possibile conoscere in tempo reale le informazioni sull'accessibilità delle fermate e dei mezzi di superficie. Come si presenta. Grazie alla nuova funzione implementata sull'app Atm Milano si può consultare direttamente sullo smartphone lo stato di accessibilità di autobus, tram e filobus. In più, in tutte le fermate di superficie che hanno i display o le paline elettroniche, accanto al tempo di attesa, compare un'icona identificativa (simbolo della carrozzina stilizzata) per indicare che il mezzo in arrivo è accessibile.

