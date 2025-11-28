Nuove fermate e nuovi percorsi | cosa cambia per i mezzi Atm da lunedì 1 dicembre

Cantieri terminati e novità, con modifiche di percorso e nuove fermate, per alcune linee di autobus Atm a partire da lunedì 1 dicembre. Con la fine dei cantieri di riqualificazione urbana legati alla nuova M4 nelle zone di Lorenteggio, San Babila, De Amicis e San Vittore alcune linee bus si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A SANT’ANTONINO 25 TRENI REGIONALI IN PIÙ: NUOVE FERMATE PER PENDOLARI E FAMIGLIE - facebook.com Vai su Facebook

Con la fine dei cantieri di riqualificazione urbana legati alla nuova M4 nelle zone di Lorenteggio, San Babila, De Amicis e San Vittore, dal 1° dicembre alcune linee bus si aggiornano, con cambi di percorso e nuove fermate. Tutti i cambiamenti: atm.it/it/Viaggia Vai su X

Nuovi treni Milano-Genova e Pavia-Alessandria: capolinea differenziati, nuove fermate, frequenza oraria - Milano, 11 luglio 2025 – Un treno regionale veloce ogni ora tra Milano e Genova, prolungamento dei treni ad Asti sulla tratta Milano- Si legge su ilgiorno.it

Lecce, sono 52 le nuove fermate Sgm: più corse dei bus e orari allungati - Si tratta di interventi che rientrano negli appalti del Comune di Lecce: negli ultimi due anni ha messo in moto 37 cantieri ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it