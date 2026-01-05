Brigitte Macron è trans e pedofila | dieci persone condannate per cyberbullismo in Francia

Un tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per cyberbullismo, riconoscendo le loro accuse infondate e offensivi commenti rivolti a Brigitte Macron, moglie del presidente francese. La sentenza sottolinea l’importanza di rispettare la dignità e la reputazione delle persone, contrastando comportamenti diffamatori e discriminatori online.

Dopo anni di accuse infondate online, un tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per i "commenti particolarmente degradanti, offensivi e malevoli" rivolti a Brigitte Macron, moglie del presidente francese. Sei mesi di carcere per uno degli imputati, mentre per gli altri la pena è sospesa. La causa legale era iniziata lo scorso anno, e un'altra è aperta negli Stati Uniti.

