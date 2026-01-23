A Pediatria i peluche donati al De Andrè

A Pediatria i peluche donati al De André Casa Matha e il Mercato Coperto si uniscono in un percorso di visita guidata che permette di riscoprire il legame storico tra questi due luoghi, spesso sottovalutato nel quotidiano del centro storico. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio locale attraverso un percorso culturale che coinvolge la comunità e invita a conoscere meglio le radici del territorio.

Casa Matha e il Mercato Coperto, diventano protagonisti di un percorso di visita guidata che invita a riscoprire il legame storico che li unisce e che spesso passa inosservato a chi attraversa quotidianamente il centro storico. Due appuntamenti, in programma domani e sabato 28 febbraio, alle 11, dedicati a un viaggio nella Ravenna mercantile dal Medioevo a oggi. Il percorso prende avvio da Casa Matha, istituzione attiva fin dal X secolo e riformata nel XIII secolo, cuore delle antiche corporazioni dei pescatori, dei salinari e dei pescivendoli. Qui, per secoli, si sono decise le regole del commercio, garantendo l’arrivo di beni essenziali sulle tavole dei ravennati e controllando prezzi e qualità dei prodotti secondo disposizioni riconosciute dagli statuti comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

