A Palazzo Blu la musica di Monteverdi per i ragazzi

Da pisatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 gennaio 2026, alle ore 10, l'Auditorium di Palazzo Blu ospiterà il concerto

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 10, l'Auditorium di Palazzo Blu ospiterà il concerto 'Alla scoperta di Monteverdi'.L’evento è il nuovo appuntamento della rassegna 'Momenti Musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi' ideato dalla Scuola di Musica G. Bonamici con il sostegno.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

A Palazzo Blu viaggio nel tempo con Claudio Monteverdi: tornano i “Momenti Musicali”Il prossimo 24 gennaio, presso l’Auditorium di Palazzo Blu a Pisa, si terrà il concerto “Alla scoperta di Monteverdi”.

Leggi anche: Musica in San Francesco. Il Vespro di Monteverdi per la fine dei restauri

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il tempo delle meraviglie: La Belle Époque nel Cinema; Attualità: in partenza a Palazzo Blu la rassegna America 2026; L'Università di Pisa raccontata attraverso proiezioni storiche a Palazzo Blu; Uganda. La conoscenza è salute e libertà.

L’Ateneo tra racconti e pellicoleA Palazzo Blu un ciclo di quattro incontri, in collaborazione con l’associazione Acquario della Memoria, ... msn.com

In mostra a Palazzo Blu i pittori italiani della Belle EpoquePISA - La mostra a Palazzo Blu celebra la stagione d’oro dell’arte europea attraverso lo sguardo raffinato di tre grandi pittori italiani nella Parigi della modernità. valdinievoleoggi.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.