Il prossimo 24 gennaio, presso l’Auditorium di Palazzo Blu a Pisa, si terrà il concerto “Alla scoperta di Monteverdi”. L’evento, parte dei “Momenti Musicali”, offrirà un’occasione per approfondire la musica di Claudio Monteverdi, uno dei protagonisti della storia musicale italiana. L’appuntamento, alle ore 10, è rivolto a tutti gli appassionati desiderosi di riscoprire le opere di questo importante compositore attraverso un percorso musicale dedicato.

Pisa, 19 gennaio 2026 – Sabato 24 gennaio, alle 10, l’Auditorium di Palazzo Blu ospiterà il concerto “Alla scoperta di Monteverdi”. L’evento è il nuovo appuntamento della rassegna “Momenti Musicali. Introduzione alla musica classica per bambini e ragazzi” ideato dalla Scuola di Musica “G. Bonamici” con il sostegno di Fondazione Pisa. Il concerto si propone come un vero e proprio viaggio alla scoperta della nascita e dell’affermazione del melodramma. Vissuto tra la fine del Rinascimento e la prima fase dell’età barocca, Claudio Monteverdi accompagnò il passaggio verso nuovi orientamenti dell’arte musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Palazzo Blu viaggio nel tempo con Claudio Monteverdi: tornano i “Momenti Musicali”

