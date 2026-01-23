A Mandello basso arrivano i locker per i turisti e i commercianti

A Mandello arriveranno presto dei locker nella zona a lago, in piazza Garibaldi. L’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per l’installazione di armadietti destinati a turisti e commercianti. Questa iniziativa mira a migliorare la fruibilità del centro e offrire un servizio pratico e sicuro per chi visita o lavora nella zona.

A Mandello arriveranno a breve i locker nella zona a lago. L’Amministrazione comunale ha infatti pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per l’installazione degli armadietti per il deposito in piazza Garibaldi.L’iniziativa punta a dotare il paese di un servizio logistico moderno.🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Arrivano locker per acquistare prodotti locali Leggi anche: Lotteria commercianti di Mandello: a Marilena e Marta buoni spesa per 2mila euro Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Dalla piazza di Civenna in Valassina La statua dell'alpino,dietro si vedono le Grigne e in basso il Lario con Mandello,Abbadia e Lecco in fondo - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.