Lotteria commercianti di Mandello | a Marilena e Marta buoni spesa per 2mila euro

Le due donne hanno ritirato il primo e il terzo premio dell'iniziativa "Magico Natale" dell'Amministrazione comunale. Manca ancora il secondo. L'assessore Nessi: "È un circolo virtuoso" Dopo l’estrazione pubblica dello scorso venerdì presso la Biblioteca Comunale, la lotteria "Magico Natale" entra nel vivo con l’individuazione delle prime vincitrici dei premi più importanti. Sono stati infatti verificati i tagliandi relativi al primo e al terzo premio. Il primo (buoni spesa per un valore di 1.500 euro) è stato vinto da Marilena Valli, con il numero 1128. Terzo premio (buoni spesa per un valore di 500 euro) a Marta Panzeri, con il numero 4314.🔗 Leggi su Leccotoday.it

A Cerignola la 'lotteria' che sostiene il commercio locale: in palio buoni spesa da 200 euroA Cerignola, una nuova iniziativa mira a sostenere il commercio locale attraverso una lotteria che mette in palio buoni spesa da 200 euro.

Mandello. Lotteria di Natale 2025, quasi 4.800 biglietti e 91 attività coinvolte - Grande partecipazione all’iniziativa promossa da Comune, commercianti e Pro Loco Stasera l’estrazione e la premiazione del concorso Andando per Presepi MANDELLO – Si è conclusa la fase di raccolta d ... msn.com

